Auto 8 keer over de kop op A2, bestuurder met drugs op achter het stuur

Een automobilist is zondagmiddag op de A2 bij de afslag Veghel acht keer over de kop geslagen met zijn auto. Hij bleek onder invloed van drugs. Ondanks de enorme klapper die de man maakte, raakte hij volgens de politie slechts lichtgewond. "Zijn engeltjes zijn wel opgebruikt."

De politie heeft de automobilist na het ongeluk een drugstest laten doen en daarop testte hij positief. Daarom moet de man een bloedtest doen om definitief vast stellen wat en hoeveel hij gebruikt heeft. Ook reed de verdachte rond met een geschorst rijbewijs.

Slingeren

Getuigen zagen de man voordat hij crashte flink slingeren over de weg. Toen hij definitief de controle verloor, sloeg de bestuurder acht keer over de kop met zijn auto.

Van de gecrashte Smart is weinig over, maar de bestuurder hield er slechts 'minimale verwondingen' aan over. "Hij had gelukkig zijn gordel om", laat de politie weten.