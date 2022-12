Grote brand in seniorencomplex: zes appartementen flink beschadigd

Wachten op privacy instellingen... Foto: SQ Vision Mediaprodukties Foto: SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige 1/3 Eén bewoner naar het ziekenhuis na brand in seniorenflat

In een appartementencomplex voor senioren aan het Amandelpark in Eindhoven heeft zondagavond een grote brand gewoed. Meerdere verdiepingen van het gebouw zijn korte tijd ontruimd geweest. De brand woedde op de bovenste verdieping. Zes appartementen liepen flinke schade op. Rond halftien was de brand onder controle.

Doordat ook enkele dakplaten vlam vatten, zag de brand er in de woorden van de hoofdofficier van dienst van de brandweer 'spectaculair uit'. De oorzaak van de brand in nog niet bekend. Dit wordt door de politie onderzocht. De brand ontstond iets voor halfnegen in een appartement op de bovenste verdieping van het complex met in totaal 114 woningen in de wijk Vaartbroek, in het noorden van Eindhoven. Meerdere korpsen

Al snel werd de brand opgeschaald van 'groot' naar 'zeer groot'. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit. Zo werden korpsen uit Geldrop, Helmond, Oirschot, Son en Breugel en Nuenen opgeroepen om te komen helpen.

Foto: Thomas Leppers

Opvang

Bewoners werden opgevangen in een nabijgelegen buurthuis. Sommigen van hen kregen medische zorg. Eén bewoner werd nagekeken in de ambulance en één bewoner werd naar het ziekenhuis gebracht omdat zij rook had ingeademd. Het gaat om de bewoner van het appartement waar de brand ontstond. Bewoners van lager gelegen verdiepingen mochten rond tien uur weer naar huis. Voor de bewoners van de zes appartementen die flinke schade opliepen, gold dit niet. Het is onbekend wanneer zij weer naar huis kunnen.

Wachten op privacy instellingen...