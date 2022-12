Sinterklaascomité in (juten) zak en as omdat hun versieringen vernield zijn

Verschillende sinterklaasversieringen in Sint-Oedenrode zijn dit weekend vernield. In de nacht van zaterdag op zondag moet het zijn gebeurd. Vrijwilligers hadden dagenlang geknutseld om het dorp in Sinterklaassferen te brengen. Maar pakjesavond is nog niet gearriveerd of alles is vernield. Het Sinterklaascomité dat de versieringen had geregeld, kan er maandagochtend nog altijd niet over uit. "Is dit nou lollig?", vraagt secretaris Marjolein Steenbakkers zich af.

Sandra Kagie & Eva de Schipper Geschreven door

Onder meer op de rotonde bij de Zuidelijke Randweg en aan de Corridor gingen vandalen met de versiersels aan de haal. Steenbakkers denkt dat het dronken jongeren zijn geweest op weg naar huis na het stappen, maar bewijzen kan ze het niet. "We hopen dat iemand zich meldt, maar eigenlijk verwacht ik dat niet", zegt ze. Het was voor het eerst dat het Sinterklaascomité in het dorp een aantal grote borden en plakkaten had neergezet met daarop roetveegpieten, pakjes en natuurlijk de Sint. Drie vrijwilligers hadden er heel wat tijd ingestoken. Schilderen, zagen: drie volle dagen zijn ze er volgens Steenbakkers mee bezig geweest.

"Probeer je iets voor de gemeenschap te doen en dan gebeurt zoiets. Echt zonde."