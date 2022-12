Van Gaal of Depay op je biertje? Kroeg in Breda print WK-helden op pils

Oranjefans die een extra dimensie willen geven aan het kijken van WK-duels, moeten even naar Breda. Als je bij café Bruxelles een biertje bestelt, krijg je Louis van Gaal of een van zijn spelers erop geprint.

Het café dat is omgedoopt is tot de voetbalkantine van Breda, doet dat met een speciale machine. Met één druk op de knop worden de gezichten van WK-helden op de schuimlaag van het pilsje gedrukt. "De reacties zijn heel leuk", vertelt manager Tim Kleppe. "Veel mensen weten nog niet dat we dit doen, dus we verrassen ze er echt mee."

Belangrijk is dat het biertje een stevige, goede schuimlaag heeft", weet Kleppe. De klant kiest welk gezicht hij op zijn biertje wil en dan duurt het dertig seconden tot er gedronken kan worden. Op de smaak heeft het kunstwerkje geen invloed. De print wordt gemaakt van wortelextract en dat proef je niet. Zelfs nadat er een slok is genomen, is het gezicht nog zichtbaar.