Actievoerders bezetten vergaderkamer TU/e: 'We blijven hier'

Twaalf klimaatactivisten hebben maandagochtend een vergaderkamer in het Atlas-gebouw van de Technische Universiteit Eindhoven bezet. De actievoerders willen onder meer dat de universiteit banden verbreekt met de fossiele industrie.

In de vergaderruimte hebben de demonstranten bedjes neergelegd en spandoeken opgehangen. Ze willen ‘klimaatrechtvaardigheid’, laat Liz van der Gracht weten. Zij voert namens de groep activisten het woord. “We moeten nu actie ondernemen.”

Transparantie

Een van de te nemen stappen, in de ogen van het actievoerders, is het verbreken van de banden tussen de TU/e en de fossiele industrie. Ook willen ze dat de universiteit transparant is over de zogenaamde ‘derde stroom’. Daarmee doelen ze op de geldstroom die de universiteit ontvangt vanuit het bedrijfsleven. Tot slot willen de activisten dat de universiteit de ‘klimaat-noodtoestand’ uitroept.

Hoe lang de demonstranten de vergaderruimte bezet houden, is niet bekend. Maar volgens Van der Gracht moet het in elk geval tot een gesprek komen tussen de groep en het bestuur van de TU/e. "Vooralsnog hebben we te horen gekregen dat zo'n gesprek er maandag niet in zit. En dus blijven we hier", zegt Van der Gracht. Volgens een woordvoerder van de universiteit verloopt de actie vreedzaam. Later op de dag komt de TU met een verklaring.

University Rebellion

De actievoerders zijn allemaal studenten, maar niet iedereen volgt een studie aan de TU/e, zegt Van der Gracht. Ze zijn gelieerd aan de beweging End Fossil Occupy en University Rebellion. Dit zijn activisten die ook bij andere universiteiten aandacht vragen voor klimaatverandering. Zij bezetten vorige week ook al een deel van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De politie hield er tien mensen aan, omdat zij weigerden te vertrekken.

Eerder dit jaar demonstreerden studenten ook al in de TU/e. Dat gebeurde toen omdat ze tegen de aanwezigheid van Shell op een carrièrebeurs waren. De politie beëindigde die toen snel.