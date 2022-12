Steun voor Ingrid na verhaal over haar helse pijnen: ‘Het is heel dubbel'

Nadat Ingrid Nieuwdorp uit Den Bosch vertelde over de helse pijnen die haar kwellen, heeft ze enorm veel reacties gekregen. Afgelopen weekend vertelde ze aan Omroep Brabant dat ze liever euthanasie wil dan zo verder leven. Een operatie in Zwitserland kan helpen, maar wordt niet vergoed. De crowdfunding die ze startte, kreeg een flinke boost.

Ze zien ook de negatieve reacties, waarin ze voor bedelaar en oplichter worden uitgemaakt. Ingrid: “Ze hebben niet in de gaten dat je open en eerlijk moet zijn voordat je een crowdfunding kunt starten. Je moet duidelijk maken waar je streefbedrag op is gebaseerd.”

Ze vragen 92.000 euro. “We hebben offertes moeten overleggen, het bedrag is helemaal onderbouwd”, legt Frank uit. Vervolgens somt Ingrid vanuit een Excel-sheet alle uitgaven op. Van liggend vervoer tot verblijf in de kliniek.

Dat mensen hen vragen stellen, snappen Ingrid en Frank wel. Ze willen best verantwoording afleggen. Maar ook hier weer: het is heel dubbel. “Het is te gek voor woorden dat je in zo’n positie wordt gemanoeuvreerd”, zegt Frank. “Natuurlijk is de gezondheidszorg in Nederland goed. Maar wij lopen al jaren van het kastje naar de muur. Dat is, plat gezegd, wel een klap op je bek.”

