Grove stroperij: man opgepakt, lange hond en lichtbakken in beslag genomen

Natuurinspecteurs hebben dinsdag in de vroege ochtend een man opgepakt in zijn woning aan de Tuinbouwweg in Made. Hij wordt verdacht van stroperij. Bij de aanhouding zijn ook luchtdrukwapens, een zogeheten lange hond, lichtbakken en een voertuig in beslag genomen. Een tweede verdachte is gevraagd zich te melden op het bureau.

Frits van Otterdijk Geschreven door