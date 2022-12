Verdachte van stroperij aangehouden, lichtbakken en hond in beslag genomen

Natuurinspecteurs hebben dinsdag in de vroege ochtend een man opgepakt op het woonwagenkamp aan de Tuinbouwweg in Made. Hij wordt verdacht van stroperij. Bij de aanhouding zijn ook luchtdrukwapens, een zogeheten lange hond, lichtbakken en een voertuig in beslag genomen. Een tweede verdachte is gevraagd zich te melden op het bureau.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Het team van Samen Sterk in Brabant (SSIB) heeft de afgelopen maanden enkele meldingen van stroperij in West-Brabant ontvangen. De natuurinspecteurs stuitten tijdens hun onderzoek op een grove vorm van stroperij waar hazen, konijnen en reeën op brute wijze worden gevangen en gedood door zogenoemde lange honden. Natuur ontwrichten

Dat zijn honden die met hun hoge snelheid een haas, konijn of ree achtervolgen, inhalenen deze vangen of doden. Het inzetten van deze honden is bij de wet verboden. Deze vorm van stroperij heeft grote schadelijke gevolgen voor de natuur, omdat grote gebieden volledig leeg worden gestroopt. Waar jagers de populatie in stand houden, ontwrichten stropers de natuur volledig. Luchtdrukwapen

Bij de doorzoeking is onder meer een zwaar PCP luchtdrukwapen in beslag genomen. Deze kunnen hetzelfde effect hebben als een vuurwapen. Met dit type wapens kan volgens de SSIB gemakkelijk een wild zwijn, ree of edelhert worden doodgeschoten.