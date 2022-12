Motorrijder komt om het leven bij aanrijding met politiewagen in Eindhoven

Op de Dr. Cuyperslaan in Eindhoven is dinsdag rond het middaguur een motorrijder om het leven gekomen bij een aanrijding met een politiewagen. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.

De politie doet ter plaatse onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Ook de brandweer en ambulance werden ingeschakeld na de melding van de aanrijding.

Een deel van de Dr. Cuyperslaan, vlakbij de splitsing met de Woenselsestraat, is urenlang met rood-witte linten afgesloten voor onderzoek. Op het wegdek lagen brokstukken van (een van) de twee voertuigen. Ook lag er een lichtmast op de grond.

Over het slachtoffer is niets bekend. Evenmin is duidelijk of iemand in de politiewagen gewond is geraakt.