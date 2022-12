Na 7 maanden zoeken heeft Land van Cuijk eindelijk burgemeester gevonden

Het heeft even geduurd, maar de in oppervlakte grootste gemeente van Brabant heeft nu eindelijk haar burgemeester. Marieke Moorman (PvdA) is door de gemeenteraad voorgedragen als de nieuwe burgemeester van de gemeente Land van Cuijk. In april begon de zoektocht naar de nieuwe burgemeester. Nu zeven maanden later is die dus gevonden.

De gemeente Land van Cuijk bestaat sinds 1 januari 2022. Toen fuseerden de gemeenten Cuijk, Boxmeer, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis tot één gemeente. Marieke Moorman (52) is sinds 2013 burgemeester van Bernheze. Daarvoor was ze wethouder in Tilburg. Sinds april zijn ze in (het) Land van Cuijk al aan het zoeken naar een nieuwe burgemeester. Toen werd de profielschets opgesteld. In mei werd de vacature uitgeschreven. Slechts zes mensen solliciteerden. Wat opmerkelijk is. Land van Cuijk is qua oppervlakte de grootste gemeente van Brabant en is ook met 90.000 inwoners zeker niet klein te noemen.

"We zijn onderop de stapel terecht gekomen."