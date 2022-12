Burgemeester meldt zich ziek om zich te laten behandelen tegen kanker

Burgemeester Paul Rüpp van de gemeente Maashorst heeft zich ziek gemeld. Bij hem werd een tijd terug blaaskanker ontdekt met lichte uitzaaiingen. Nu gaat hij daarvoor in behandeling. “Ik neem deze beslissing met een bijzonder zwaar gemoed”, laat Rüpp weten. In de gemeente Maashorst liggen onder meer Uden, Schaijk en Zeeland.

De kanker werd een begin september ontdekt tijdens een kleine medische ingreep. “Toen is er onderzoek gedaan en bleek het om een ongeneeslijke vorm te gaan”, vertelt de burgemeester.

Inmiddels zijn de behandelingen begonnen. “Daar voel ik me goed bij, maar de ziekenhuisafspraken voor die behandeling zijn steeds lastiger te combineren met mijn agenda. Bovendien hebben de behandelende artsen mij duidelijk gemaakt dat ik spaarzaam met mijn energie moet omgaan, omdat de verwerking van de chemo ook veel energie kost. En dat voel ik ook”, zegt Rüpp.

Sinds 1 januari burgemeester Maashorst

Paul Rüpp heeft zich voor onbepaalde tijd ziek gemeld. De burgemeester heeft de commissaris van de Koning op de hoogte gesteld. Die gaat nu op zoek naar een waarnemend burgemeester voor Maashorst. In de tussentijd nemen wethouder en locoburgemeester Gijs van Heeswijk en de andere wethouders zijn taken over.

Rüpp werd eind vorig jaar benoemd tot waarnemend burgemeester van Maashorst. Deze gemeente ging op 1 januari van start door de fusie van Uden en Landerd. Eind juni droeg de gemeenteraad hem voor als nieuwe burgemeester.