Succespaard Salinero van Anky van Grunsven is overleden

Het wereldberoemde dressuurpaard Salinero is overleden. Dat maakte Anky van Grunsven dinsdagavond bekend op haar Instagramaccount. "Mijn hart is gebroken. Salinero laat ons in tranen achter."

Anne van Egeraat Geschreven door

Van Grunsven en Salinero hebben samen vijf olympische medailles gewonnen: twee keer goud, twee keer zilver en een keer brons. In 2013 ging de ruin met pensioen. Salinero is 28 jaar oud geworden. "De herinneringen zullen altijd blijven", schrijft de amazone op Instagram. In Erp staat een standbeeld van succespaard Salinero. Op diezelfde plek staat ook een standbeeld van Bonfire, het paard van Anky van Grunsven dat in 2013 overleed. Nog één keer genieten van Salinero: