Afscheid van Salinero in 9 'gouden' foto's

Salinero, het beroemde paard van Anky van Grunsven, is overleden. De 54-jarige Van Grunsven uit Erp won met Salinero dressuurgoud op de Olympische Spelen van 2004 in Athene. Vier jaar later won de combinatie ook olympische goud in Hong Kong. "De herinneringen zullen altijd blijven", schrijft de amazone op Instagram. De foto's ook.

Sandra Kagie Geschreven door

Olympisch goud in Athene in 2004



Foto: Pim Ras / Hollandse Hoogte.

De gouden benen van Salinero in de olympische piste van Athene



Foto: ANP / Robin Utrecht.

Op weg naar de arena voor de kuur tijdens Indoor Brabant in 2005

Foto: ANP /Robin Utrecht.

Olympisch goud in Hong Kong in 2008

Foto: ANP / Robin Utrecht.

Tijdens de CHIO in Rotterdam in juni 2009

Foto: ANP / Ed Oudenaarden.

Het olympisch afscheid voor Salinero in Londen in 2012

Foto: ANP / Robin Utrecht.

De laatste keer dat Salinero's hoeven worden gelakt voor zijn laatste optreden tijdens Indoor Brabant in 2013

Foto: ANP/Hollandse Hoogte/Maikel Samuels.

Na de laatste kür tijdens Indoor Brabant in 2013

Foto: Merlin Daleman /Hollandse Hoogte.