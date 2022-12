Leerlingen in actie voor buslijnen, anders moeten ze naar een andere school

Indy hoopt dat de bussen naar haar school in Andel blijven rijden. Overhandiging van de petitie in Rucphen (foto: Curio). Volgende Vorige 1/2 Indy hoopt dat de bussen naar haar school in Andel blijven rijden.

Geen klein uur in de bus om op school te komen, maar anderhalf uur of zelfs langer. Dat dreigt voor Indy en Line uit Oosterhout en honderden andere leerlingen, nu de provincie de scholierenbuslijnen naar vmbo-school Curio Prinsentuin in Andel wil schrappen. Ruim tweederde van de scholieren woont op flinke afstand van de school en is afhankelijk van de bussen die van en naar de school rijden. Aanleiding voor een actiedag.

De provincie Noord-Brabant komt vanaf 2025 met een nieuwe vervoersconcessie voor het openbaar vervoer. Daarin staat onder meer dat de speciale scholierenlijnen worden geschrapt. Een groot probleem voor de school. Leerlingen, docenten en ouders trokken daarom woensdagochtend mét de bus naar Rucphen, om gedeputeerde Suzanne Otters te overtuigen van haar ongelijk. De actievoerders waren gewapend met een petitie die ruim 2700 keer is ondertekend. Als de scholieren voortaan gebruik moeten maken van gewone bussen, wordt het voor tweederde van hen vrijwel onmogelijk nog op school te komen. Het duurt volgens Indy en Line met de gewone bus niet alleen veel langer, door de vele overstappen die ze moeten maken. Je moet volgens hen ook maar hopen dat er plek is in de bus. Zit de gewone bus bij jouw halte vol, dan rijdt hij immers door.

"Als bussen verdwijnen is deze school voor mij niet meer haalbaar."

Indy en Line geven aan dat ze op zoek moeten naar een andere school als de speciale scholierenbussen verdwijnen. En dat vinden ze jammer, want ze hebben juist heel bewust gekozen voor deze school.

Dat laatste geldt ook voor Wessel. Net als de twee meiden heeft ook hij een groot probleem als de schoolbussen niet meer rijden. Hij doet er nu al zo'n anderhalf uur over om op school te komen, maar met de gewone bus is hij nóg langer onderweg. Omdat hij dan veel vaker moet overstappen. "Deze school is voor mij dan niet meer haalbaar", zegt hij. De gedeputeerde prees woensdagochtend in Rucphen de inzet van de scholieren. Maar ze benadrukte tegenover het NOS Radio 1 Journaal vooral dat de bussen niet verdwijnen, maar vervangen worden door gewone bussen. Voor de leerlingen zal er volgens haar daarom niet zoveel veranderen. "Het kan vijf tot tien minuten langer duren om op school te komen", zegt ze. Een opmerking die door de actievoerders niet goed werd ontvangen, want leerlingen zouden er veel langer over doen om op school te komen. Wel beloofde de gedeputeerde een en ander nog eens 'serieus te gaan bekijken'.

"De bussen zijn echt de levensader van de school."

Het schrappen van de speciale bussen zou volgens leerlingen en docenten voor ruim 400 scholieren een probleem zijn. Leerlingen die vanuit de verre omgeving naar de groene vmbo-school komen. Schooltijden zijn in Andel zelfs aangepast op de buslijnen. Zo beginnen lessen om half negen of om tien over tien, zodat de bussen 's ochtends twee keer kunnen rijden en de lessen precies aansluiten op de bustijden. De speciale scholierenbussen rijden al 25 jaar, maar bezuinigingen door de provincie dreigen nu dus roet in het eten te gooien. En dat zou volgens bestuursvoorzitter Rob Neutelings wel eens het einde van de school kunnen betekenen. "De bussen zijn echt de levensader van de school", zegt hij. Neutelings gaat er van uit dat de bussen gewoon blijven rijden. Hij maakt daarom geen plannen voor als dit niet het geval is. "We gaan er van uit dat er heel verstandige mensen werken bij de provincie."