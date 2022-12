Openhartoperatie tegen hartritmestoornissen kan nu sneller en beter

Hartchirurg Niels Verberkmoes van het Eindhovense Catharina Ziekenhuis heeft een hartoperatie geperfectioneerd. Patiënten die last hebben van boezemfibrilleren, een specifieke vorm van hartritmestoornissen, kunnen dankzij hem sneller en beter geholpen worden. Jaarlijks worden 400 Nederlanders behandeld aan deze hartklachten. De nieuwe operatie is een kleine revolutie en vanuit de hele wereld is er belangstelling voor.

Boezemfibrilleren is een veelvoorkomende hartritmestoornis, vooral bij oudere mensen. Het is niet levensbedreigend, maar moet meestal wel behandeld worden om schade aan het hart te voorkomen. Als een behandeling met medicijnen of een kijkoperatie via de lies niet helpt, was sinds de jaren 90 een openhartoperatie de volgende optie. Daarbij werd het stukje hart dat de problemen veroorzaakt, als het ware uitgeschakeld door het te verhitten of juist te bevriezen. Maar zo'n openhartoperatie is ingrijpend voor patiënten. De ingreep duurt gemiddeld vier uur en ook het herstel duurt lang. De chirurg moet namelijk een flinke snee maken in de borst en het borstbeen doormidden zagen om overal bij te kunnen. Daarnaast is er bij zo'n operatie altijd kans op complicaties zoals een herseninfarct.

"De chirurg bleek vanaf de andere kant overal veel beter bij te kunnen."

Dokter Verberkmoes en zijn team wilden de openhartoperatie verbeteren en dat kan al om iets heel eenvoudigs gaan. Zo staat de chirurg voortaan niet rechts, maar links van de patiënt tijdens deze operatie. "Het bleek dat we zo overal veel beter bij konden in de borstkas. Zo simpel kan het zijn." Die ontdekking maakte de operatie ineens veel eenvoudiger. De praktijk heeft uitgewezen dat de operatie nu niet vier, maar twee uur duurt en er niet twee maar vier patiënten per dag door hetzelfde team geholpen kunnen worden.

"We maken het zo simpel dat iedere hartchirurg dit kan doen."

Waar in Nederland veel hartchirurgen ook bedreven zijn in het werken met een camera voor operatie, ligt dat volgens Verberkmoes anders in het buitenland. "Daar ligt dit vaak een beetje buiten hun specialisme. Daarom hebben we de nieuwe operatie zo simpel mogelijk gemaakt zodat iedere hartchirurg hem kan uitvoeren." Daardoor kunnen wereldwijd mensen met hartritmestoornissen door meer artsen geholpen worden.

"Mensen die uitbehandeld waren, kunnen soms alsnog geholpen worden."