Jan Willem probeert zijn buurman te wurgen: tbs met dwangverpleging

De 41-jarige Jan Willem uit Tilburg die in juni probeerde zijn buurman Robin Schoonus te wurgen, heeft van de rechtbank in Breda tbs met dwangverpleging gekregen. Het slachtoffer vreesde voor zijn leven en werd gered door zijn vriendin en een andere buurman. De verdachte had een psychose en is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard.

De officier van justitie had ook tbs met dwangverpleging geëist. Jan Willem heeft de aanval bekend en stond zelf ook open voor tbs, maar niet met dwangverpleging. Hij wilde liever thuis blijven wonen met een enkelband en wilde niet opgenomen worden in een kliniek. De man is door een psycholoog en een psychiater onderzocht. Zij concluderen dat hij veel psychische problemen heeft. Ze hebben borderline, posttraumatische stress, ADHD en een vorm van schizofrenie bij hem vastgesteld. Hij is bovendien zwakbegaafd en antisociaal.

"Hij had eerder de juiste hulp moeten krijgen."

Slachtoffer Robin is blij met de maatregel tegen zijn buurman. Niet omdat hij wil dat hij zwaar gestraft wordt, maar omdat hij nu de juiste hulp krijgt. "Als hij die eerder had gekregen, had dit misschien allemaal voorkomen kunnen worden en had ik geen trauma opgelopen", zei Robin twee weken terug tijdens de rechtszaak. Op 4 juni ging het helemaal mis. De verwarde Jan Willem stond aan de deur bij Robin met een pikhouweel. Hij dacht dat zijn zoon daar was, maar die zit in een jeugdinstelling in Terheijden. In zijn woedde vernielde de verdachte een raam. Toen Robin daarover verhaal haalde bij zijn buurman, liep het compleet uit de hand.

"Het werd mij zwart voor de ogen."