Leiding van frituurvet, hout en riet levert straks kraanwater aan huis

Voor het eerst gaat in Nederland een waterleiding de grond in die is gemaakt van biologische grondstoffen. Oirschot heeft de primeur. De waterleiding werkt precies hetzelfde als een van pvc, maar hij is gemaakt van een combinatie van oud frituurvet, houtpulp en suikerrietresten. "En nee, het water smaakt straks niet naar frituur", zegt Brabant Water erbij.

ANP & Corné Verschuren Geschreven door