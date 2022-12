'Taartenmeisje' Angelique maakt eetbare Johan Derksen en Louis van Gaal

Het hoofd van Louis van Gaal, Johan Derksen of Pieter Cobelens als een heerlijke taart. Angelique Bond (29) uit Breda draait er haar hand niet voor om. Haar levensechte baksels trokken zelfs de aandacht van de televisie-iconen zelf. Meer dan een miljoen mensen zagen haar eetbare kunstwerken in het populaire programma Oranjewinter. "Ik ben dertig uur per taart bezig."

Vooral het snijden in het hoofd van Van Gaal zorgde voor hilarische televisie. "Even Lowietje doorjassen", schaterde René van der Gijp. "Dit is net The Silence of the Lambs!", werd er geroepen, refererend naar de horrorfilm. Een dag later grapte Van der Gijp: "Dat taartenmeisje belde me en wil het hoofd van Pieter Cobelens namaken. Dat is pas over drie jaar klaar!"