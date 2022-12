Wapen, drugs en gewonde man gevonden na ruzie in huis

Bij een ruzie in een huis aan de Langdonkstraat in Helmond is dinsdagochtend vroeg een 26-jarige Helmonder gewond geraakt. Bij het politieonderzoek in het huis kwamen een wapen en een grote voorraad aan drugs boven water. De man uit Helmond en de 42-jarige bewoonster zijn aangehouden.

Rond halfvier kwam er bij de politie een melding binnen van een ruzie tussen meerdere personen. Bij aankomst in de Langdonkstraat troffen agenten de gewonde man uit Helmond aan. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de woonkamer vonden agenten een vuurwapen en een gripzakje met drugs. Ook roken zij een penetrante lucht. De brandweer deed daarop metingen, maar er was geen sprake van gevaarlijke stoffen. Op de slaapkamer vonden de agenten een flinke voorraad drugs. Het vuurwapen en de drugs zijn in beslag genomen. De bewoonster van het huis aangehouden. Wat er precies in het huis is gebeurd, is niet duidelijk. De politie zoekt nog getuigen en camerabeelden in de omgeving van de woning.

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision