Mysterieuze linten tussen auto’s en voordeuren blijken slimme dieventruc

Vincent Blok uit Roosendaal keek maandagochtend vreemd op toen hij 's ochtends vroeg in zijn auto wilde stappen. Aan de velg van zijn auto zat een lint geknoopt. Het andere uiteinde van het lint zat vast aan de voordeur van zijn buren. En zo was het bij nog vier andere auto’s en voordeuren in de straat. “Deze dieven wisten precies waar ze mee bezig waren.”

Anne van Egeraat Geschreven door

Dat de dieven wisten wat ze deden, was wel duidelijk. “De lantaarnpalen deden het niet en alle videodeurbellen waren afgeplakt”, vertelt Vincent. “De linten zorgden ervoor dat mensen de voordeur niet open konden doen als ze naar buiten wilden. Het gaf de daders dus meer vluchttijd.” Er zijn gelukkig geen onderdelen van Vincents auto gestolen. “Ik denk dat mijn auto te oud is, dat ze liever onderdelen van nieuwere wagens meenemen.” Wel vindt hij het bizar hoe doordacht de daders te werk zijn gegaan. Buurman Jeroen Scheepers had minder geluk. “Toen ik ‘s ochtends de deur uit stapte zag ik dat er een krik onder mijn auto zat. Daar schrok ik heel erg van.” De katalysator van zijn BMW bleek eruit gezaagd. Een katalysator is een onderdeel dat in de uitlaat zit en bestaat uit edelmetalen als platina en palladium. Waardevol dus en veel geld waard in het criminele circuit.

"Ik vind het zo erg. Dit is mijn eerste auto."

Het doet de 22-jarige ontzettend veel. “Ik vind het zo erg. Dit is mijn eerste auto.” Hij is dan ook bang dat zijn auto opnieuw in het vizier van de dieven komt als er een nieuwe katalysator geplaatst is. “Ik durf hier echt niet meer te parkeren. Hoe ik dat straks moet doen weet ik niet.” Het vervangen van het gestolen onderdeel kost heel veel geld. “Bijna tweeduizend euro, waarvan ik niet alles vergoed krijg van mijn verzekeraar.” Jeroen moet honderden euro’s uit zijn eigen portemonnee betalen om zijn auto te laten repareren. Daarom is hij een crowdfunding gestart. “Ik hoop hiermee de kosten grotendeels te dekken. Iedereen denkt altijd: dit overkomt mij niet. Dat dacht ik ook. Helaas is dat anders gebleken.” Jeroen heeft aangifte gedaan bij de politie, maar er zijn helaas te weinig bruikbare sporen gevonden. “Het is een heel opmerkelijke zaak”, laat een woordvoerder van de politie weten. “Tot nu toe zijn er nog geen andere meldingen van soortgelijke gebeurtenissen gedaan. Maar mocht dit vaker voorkomen, dan hopen we dat dit meteen bij ons wordt gemeld.”