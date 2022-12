Drukke ochtendspits met files in Brabant: vrachtwagen met afval in brand

Afval in een vuilniswagen heeft donderdag vlam gevat, de chauffeur moest daarom op de A2 stoppen om de brand te blussen. De brandweer is ter plaatse. Volgens Rijkswaterstaat is er flinke rookontwikkeling door de brand, het verkeer staat stil.

Lobke Kapteijns Geschreven door

De vrachtwagen staat in brand vlak voor knooppunt Batadorp, naar de A58 richting Tilburg. Het blussen van de brand gaat nog een tijd duren, laat de brandweer weten. Ze zijn ter plaatse met twee bluswagens en een waterwagen. Meer dan een uur vertraging

Regen en drukte zorgden donderdagochtend voor flinke files op de Brabantse snelwegen. Op verschillende snelwegen stond je ruim een uur vast. Inmiddels zijn de langste files flink ingekort en rijdt het verkeer weer door op de meeste plaatsen. De langste files stonden op de A2 en op de A58. Op de A2 van Maastricht richting Eindhoven zorgde de nasleep van een ongeluk voor ruim een uur vertraging ter hoogte van Maarheeze. Op de A58 stond op het hoogtepunt een file van zestien kilometer na een ongeluk met drie auto's tussen knooppunt De Baars en Best. Zuiden van het land

Landelijk gezien stonden de meeste files donderdag in het zuiden van het land. Kort na 08.00 uur stond er landelijk meer dan 820 kilometer file, nog ruim onder het record van 972 kilometer op 17 november.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...