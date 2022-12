Explosieven gevonden in auto, politie houdt drie mannen aan

Drie mannen zijn in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden in Breda nadat er explosief materiaal was gevonden in een auto. De politie hield een auto met Frans kenteken aan op de Bavelseparklaan. Ze vond in de wagen springstof en spullen om die stof tot ontploffing te kunnen brengen.

Lobke Kapteijns Geschreven door

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plekke geweest om onderzoek te doen. In de auto lag kruit en zogeheten slaghoedjes, deze worden gebruikt om explosieven te ontsteken. Eén 25-jarige man is bij deze auto aangehouden, hij komt uit Mauritius. Bivakmutsen

De politie hield op een later moment nog een verdachte auto aan, ook met een Frans kenteken. Dat gebeurde op de grens met België bij grensovergang Hazeldonk in Breda. In deze auto zaten een 28-jarige Fransman en een 20-jarige Amsterdammer, zij hadden bivakmutsen bij zich en zijn allebei aangehouden. De landelijke politie laat weten dat wordt onderzocht wat de connectie is tussen de bestuurders van de twee wagens. Ook is onderzocht om wat voor explosieven het precies gaat. De explosieven zijn later die nacht elders tot ontploffing gebracht.

De EOD doet onderzoek in de auto (foto: Perry Roovers / SQ Vision).

