Woningoverval op vakantiepark: drie verdachten opgepakt

Een man is donderdagochtend gewond geraakt bij een woningoverval in Hooge Mierde. Dat meldt de politie. De daders waren op de vlucht geslagen. Later kon de politie op straat drie verdachten aanhouden. Het huis ligt op een vakantiepark aan de Eendengoor in Hooge Mierde. Dat is een park waar arbeidsmigranten kunnen wonen.

Lobke Kapteijns Geschreven door

De overvallers waren er aanvankelijk met hun buit vandoor gegaan. Het is niet duidelijk wat ze precies hadden meegenomen uit het huis. Agenten op straat konden de drie verdachten later aangehouden. De politie maakte een signalement bekend via Burgernet. De drie mannen hadden twee tassen van de Jumbo bij zich en een vuilniszak.