Jonge mannen rijden rond met enorme hoeveelheid illegaal vuurwerk in auto

Twee achttienjarige mannen zijn woensdagavond opgepakt, omdat ze rondreden met enorme hoeveelheden illegaal vuurwerk. De auto werd rond negen uur op een parkeerplaats bij Berkel-Enschot gecontroleerd door de politie. De mannen vervoerden vier dozen met honderdduizendklappers.

Een gespecialiseerd bedrijf werd opgetrommeld om het zogenoemde F4-vuurwerk, vuurwerk van de zwaarste categorie, op te halen. Het bedrijf onderzoekt het vuurwerk ook, laat de politie weten.

Naast de vier dozen met honderdduizendklappers, werd er ook een doos met onbekend vuurwerk in de auto gevonden.

Mes

De bestuurder, een achttienjarige man uit Berkel-Enschot, en de achttienjarige bijrijder uit Oisterwijk, zijn aangehouden. In het dashboardkastje van de auto werd ook nog een mes gevonden.

'Ellende niet te overzien'

De politie is tevreden met de vangst. "We proberen te voorkomen dat illegaal vuurwerk op straat komt, want als het ontploft en misgaat, is de ellende niet te overzien."

