Deze straffen kun je krijgen als je illegaal vuurwerk hebt liggen

Hoe dichter we bij de laatste dag van het jaar komen, hoe vaker er illegaal vuurwerk gevonden en in beslag genomen wordt door de politie. Zo werden er zaterdag nog 900 Cobra's ontdekt een huis in Veldhoven. Niet alleen levensgevaarlijk, de straffen voor het afsteken en bezitten van illegaal vuurwerk zijn stevig. Dit is wat je kunt verwachten als je illegaal met vuurwerk hebt of afsteekt.

De laatste drie werkdagen van het jaar mag iedereen consumentenvuurwerk in huis hebben. Daar zit wel een limiet aan: het mag niet meer zijn dan 25 kilo. Als je meer dan dat in de schuur of op zolder hebt liggen, kun je een boete verwachten. Die beginnen bij 250 euro, afhankelijk van of je al eens eerder betrapt bent.

En wie toch eerder dan die laatste drie dagen legaal vuurwerk in huis haalt, al is het maar een klein beetje, kan een boete verwachten van minimaal 100 euro.

Legaal en illegaal

En dan zijn er nog de categorieën vuurwerk die niet voor consumenten bedoeld zijn: professioneel vuurwerk of zelfgemaakt vuurwerk. Professioneel vuurwerk mag alleen door vuurwerkspecialisten met een certificaat afgestoken worden. Voor hen is het professionele vuurwerk legaal. Als je er zonder certificaat mee aan de slag gaat, ben je illegaal bezig en daardoor dus strafbaar.

Hoe hoog die straf uitvalt, hangt onder meer af van het soort vuurwerk. Hoe zwaarder het vuurwerk, hoe meer explosief poeder het bevat, hoe zwaarder de straffen zijn. Ook wie al eerder veroordeeld is vanwege illegaal vuurwerk krijgt een zwaardere straf.

Als je wordt betrapt, kan je de volgende straffen verwachten:

Wie tot 10 kilo van de lichtste categorie professioneel vuurwerk bezit kan een geldboete krijgen van 400 euro. Volwassen kunnen een taakstraf krijgen van 20 uur. Minderjarigen krijgen een taakstraf van 40 uur.

Cobra's vallen in de zwaarste categorie vuurwerk (F4). De maximale straf voor 200 of meer stuks of meer is 9 maanden gevangenisstraf voor volwassen. Wie al eerder de fout is ingegaan kan 15 maanden cel krijgen.

Het zwaarst wordt zelfgemaakt vuurwerk bestraft. Hierbij beginnen de straffen vanaf 6 maanden ook al heeft de verdachte er maar 1 liggen.

Naast het hebben en afsteken van illegaal vuurwerk, telt ook de opslag en handel mee bij de strafmaat. Dit komt dan bovenop de straffen die voor vuurwerk staan. Zo is in oktober de grootste illegale vuurwerkhandelaar van Nederland veroordeeld tot 20 maanden cel en een boete van 63.000 euro.

56.500 kilo

Tot eind oktober heeft justitie dit jaar ruim 56.500 kilo in beslag genomen. Hoe dichter we bij de jaarwisseling komen hoe meer er inbeslaggenomen wordt, blijkt uit cijfers.

Vorig jaar eindigden we met een recordhoeveelheid van bijna 206.000 en in 2020 met bijna 123.000 kilo. In die beide jaren een algeheel vuurwerkverbod gold om de ziekenhuizen en hulverleners te ontlasten in 'coronatijd'. Alleen kindervuurwerk (F1) was toegestaan. In 2019 werd ruim 61.000 kilo in beslaggenomen.

België is populair bij vuurwerkliefhebbers omdat daar het hele jaar door vuurwerk verkocht wordt. Wie daar consumenten vuurwerk koopt komt er vaak met een waarschuwing vanaf en is zijn buit kwijt. Wie vuurwerk laat opsturen, is zijn bestelling kwijt en krijgt minimaal een boete afhankelijk van de bestelling.

LEES OOK:

900 Cobra's gevonden in huis in Veldhoven: drie mannen opgepakt

Grootste handelaar in illegaal vuurwerk moet 20 maanden de cel in

Nu al veel vuurwerkoverlast: 'Ik durf 's avonds niet naar buiten'