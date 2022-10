Grootste handelaar in illegaal vuurwerk moet 20 maanden de cel in

Een 25-jarige man uit Sint Willebrord, die wordt gezien als een van de grootste handelaren in illegaal vuurwerk in Nederland, is maandag veroordeeld tot dertig maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De vuurwerkhandelaar moet ook zijn illegale winst afstaan, 63.000 euro in totaal.

In juni vorig jaar werden er bijna 30.000 stuks vuurwerk in het huis, garagebox, boerenloods en in verschillende voertuigen van de man gevonden. De verdachte kwam in meerdere onderzoeken naar de import van en handel in illegaal vuurwerk in 2020 en 2021 naar voren. Hij verkocht en importeerde vuurwerk.

Omvang en gevaar

Zelf noemde de verdachte zich op de berichtendienst Telegram 'de grootste vuurwerkhandelaar van Nederland'. Het Openbaar Ministerie en nu ook de rechtbank vinden dit een geloofwaardige constatering, gezien de enorme hoeveelheid illegaal vuurwerk dat in beslag is genomen.

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met de omvang van de import en handel van verdachte en met het feit dat de verdachte de veiligheid van anderen in gevaar bracht. Hij gaf niet om de risico’s en was alleen uit op het maken van winst. Aan de andere kant weegt de rechtbank mee dat de man niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke delicten. Dat man bekende dat hij illegaal handelde in vuurwerk en dat heeft de rechter meegewogen in zijn beslissing.

Kans op herhaling

Volgens de rechtbank bestaat er een kans op herhaling. Het gaat om een zeer lucratieve handel. Er is onder meer een lading van 4.764 kilo vuurwerk in beslag genomen, wat een grote financiële klap voor de man is. Als stok achter de deur legt de rechtbank daarom een fors voorwaardelijk strafdeel (tien maanden) op met een proeftijd van drie jaar.

LEES OOK: Enorme illegale vuurwerkhandel was levensgevaarlijk: celstraf geëist