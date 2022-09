Enorme illegale vuurwerkhandel was levensgevaarlijk: celstraf geëist

Tegen een man uit Sint-Willebrord is twee jaar en twee maanden cel geëist voor illegale vuurwerkhandel. Ook moet hij ruim 63.000 euro terugbetalen van het geld dat hij hiermee verdiend zou hebben. Het Openbaar Ministerie (OM) noemt de 25-jarige verdachte een van de grootste verkopers van illegaal vuurwerk in ons land.

Bij de man is vorig jaar juni ‘een waanzinnig grote hoeveelheid’ professioneel vuurwerk gevonden, zo maakte justitie duidelijk tijdens de rechtszaak in Den Bosch. Ook maakte het OM bekend dat de opslag van het vuurwerk voor de omgeving fatale gevolgen had kunnen hebben.

De verdachte werd bij een politie-inval, vorig jaar juni in zijn huis in Sint-Willebrord, aangehouden. Ook op vier andere plekken in ons land zou de man actief zijn geweest. “Gelet op de hoeveelheid die de politie heeft onderschept is het aannemelijk dat de verdachte een van de grootste verkopers van illegaal vuurwerk in Nederland is”, aldus de officier van justitie. De verdachte wordt de invoer, handel, opslag en verkoop van illegaal vuurwerk verweten.

Op diverse plekken

Het explosieve spul werd opgespoord in een boerenloods, het huis van de verdachte, een kelderbox in een woonwijk en in voertuigen. In totaal werden er 28.201 stuks vuurwerk in beslag genomen met een geschatte waarde van bijna 84 mille. Die opslag was niet alleen illegaal: het betekende ook enorme risico’s voor de omgeving.

“Als één stuk vuurwerk afgaat, dan kan de gehele partij exploderen. Daarmee heeft de verdachte een waanzinnig groot risico genomen. Voor zichzelf, maar ook voor anderen die daar niet voor hebben gekozen”, aldus de officier van justitie.

Bus zakt door vering

Ook over het vervoer maakte de verdachte zich blijkbaar geen zorgen. Dat verliep volgens het OM op amateuristische wijze in een gehuurde bus. Het voertuig was op een bepaald moment zo zwaarbeladen dat de bus door de vering zakte.

Als het aan het OM ligt, gaat hij nog eens tien maanden de cel in wanneer hij weer de fout ingaat.

