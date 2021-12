Vuurwerkvandalen zijn politie vaak te snel af: amper straffen

Foto: politie.

Vuurwerkovertreders worden bijna nooit gepakt. Dat blijkt uit cijfers die Omroep Brabant opvroeg bij de politie en Bureau Halt. In vijf jaar tijd werden nog geen 1300 straffen uitgedeeld in onze provincie, terwijl er jaarlijks tienduizenden meldingen van vuurwerkoverlast en vandalisme worden gedaan.

Voor agenten en boa's zijn meldingen van vuurwerkoverlast aan de orde van de dag aan het eind van het jaar. Ook deze maand is het weer flink raak. In Den Bosch zijn brievenbussen van een appartementencomplex opgeblazen. In Asten is vuurwerk door een brievenbus naar binnen gegooid. In Geldrop richtte een vuurwerkbom flinke schade aan. Zomaar wat voorbeelden. De meldingen leiden zelden tot straffen voor de daders. Niet omdat justitie ze niet aanpakt, maar omdat ze moeilijk te pakken zijn. Agenten en handhavers moeten vuurwerkovertreders namelijk meestal op heterdaad betrappen. In vijf jaar tijd werden voor vuurwerkovertredingen in Brabant 1244 straffen uitgedeeld. Dat varieerde van werkstraffen via Bureau Halt voor minderjarigen, tot geldboetes en veroordelingen met werk- en celstraffen. Het zijn vooral minderjarigen die gepakt worden voor vuurwerkbezit en vuurwerk afsteken. In deze grafiek zie je de Brabantse cijfers.

De afgelopen vijf jaar werd driekwart van alle vuurwerkovertredingen bestraft bij Bureau Halt. Kinderen komen daar alleen voor in aanmerking bij lichte vergrijpen. "Als ouders en het kind de Halt-straf accepteren, volgt er geen boete en geen strafblad. Wel moet eventuele schade worden vergoed", legt Willem Lammerink van Halt uit. In deze kaart kan je de straffen per gemeente in de afgelopen vijf jaar zien.

In Tilburg zijn in de afgelopen vijf jaar met afstand de meeste vuurwerkovertredingen bestraft. Veel meer dan bijvoorbeeld in Eindhoven en Breda. Burgemeester Theo Weterings van Tilburg wil niet inhoudelijk reageren op de cijfers, maar verwijst naar een eerdere brief in de gemeenteraad. Daarin staat dat de prioriteit ligt bij de aanpak van illegale opslag en handel in vuurwerk. "Hiervoor is extra politiecapaciteit vrijgemaakt." Controles beginnen al in november. Bij mensen die eerder bij vuurwerkovertredingen betrokken waren, komt iemand aan de deur.

"Door de snelheid waarmee het gebeurt, lukt het vaak niet de dader te pakken."

Tweede speerpunt is volgens de burgemeester de aanpak van overlast. "Op basis van meldingen wordt bepaald op welke ‘hotspots’ en tijdstippen de inzet wordt gefocust." Hierbij trekken de politie, boa's en het jongerenwerk samen op. Optreden tegen vuurwerkovertredingen blijkt erg lastig. "Door de snelheid waarmee het gebeurt, afsteken en wegwezen, lukt het vaak niet de dader te pakken", legt een politiewoordvoerder uit. Het OM laat weten dat een agent of boa eigenlijk twee mogelijkheden heeft: Een agent of boa moet zien dat iemand vuurwerk afsteekt of in zijn tas heeft.

Of er moet een zeer sterk vermoeden zijn, waardoor een agent iemand kan controleren. Als een agent of boa dat sterke vermoeden later niet hard kan maken, volgt er meestal geen straf.

"Dankzij meldingen van overlast kan gerichter gecontroleerd worden."

"We roepen daarom ook op overlast te blijven melden. Overdag bij de gemeente en 's avonds en 's nachts bij ons", zegt de politie. Dankzij die meldingen kan gerichter gecontroleerd worden om overlast aan te pakken. De politie en Bureau Halt blijven erop hameren dat illegaal spul zoals cobra en shells 'verwoestend en zeer gevaarlijk' is. Ze vragen mensen daarom (eventueel anoniem) melding te maken als ze weten dat dit soort vuurwerk ergens ligt opgeslagen, voor ieders veiligheid en om overlast te voorkomen.