Vuurwerkbommen en opgeblazen vuilnisbakken: 'Vonken spatten tegen ons raam'

Duidelijke taal in Heeze tegen het vuurwerkverbod.

Opgeblazen vuilnisbakken en vuurwerkbommen op de meest onchristelijke tijdstippen. Omroep Brabant kreeg een hoop meldingen binnen van vuurwerkoverlast. Onze verslaggever trok de provincie in en bezocht wijken waar het flink raak was.

In Moergestel werd een ouder stel dinsdagnacht opgeschrikt door een harde knal voor hun huis. Ze lagen te slapen en werden wakker van de knallen. "Het ging echt heel hard en het leek alsof er vonkjes tegen de ramen spatten", vertelt de man. Het stel bleef in bed liggen en na een kwartier was het voorbij. Even later hoorde de man dat het verderop weer begon.

"Ik had al last van migraine."

Daar vonden buurtbewoners de volgende ochtend de restanten van een grote vuurwerkpot op een bruggetje. Een stel dat daar op uitkijkt werd er ook door gewekt. "Dat was erg vervelend", vertelt de vrouw. "Ik had al enorme last van migraine." Het is niet voor het eerst dat zij een vuurwerkshow kregen in het parkje voor hun huis. "Elke vrijdag rond een uur of twaalf is het raak", vertelt de man. "Het is heel mooi siervuurwerk, maar er zitten ook harde knallen tussen."

"Een professionele show was lang niet zo mooi."

Vorig jaar was het een stuk rustiger, maar werden ze wel met de jaarwisseling door een anonieme vuurwerkliefhebber getrakteerd op net zo'n fantastische show. "Er was hier ooit een professionele show, maar die was lang niet zo mooi."

De restanten van de 'vuurwerkshow' in Moergestel.

Uit de meldingen die Omroep Brabant kreeg, blijkt dat parkjes en speeltuinen dé ideale plek zijn om stiekem vuurwerk af te steken. Zo ook bij natuurspeelplaats Woeste Weide in Schijndel. De gemeente hoopt daar knallers te weren met een verbodsbord, maar daar hebben de afstekers lak aan. "Vorig jaar hadden we ook al veel overlast, daarom is er een bord opgehangen", vertelt een buurtbewoonster. "Ik ben een liefhebber van vuurwerk, maar niet al twee maanden voor oudjaar." Als ze het hoort, gaat ze naar buiten. "Maar dan fietsen ze snel weg natuurlijk."

"Van mij mag er een volledig vuurwerkverbod komen."

Dat ondervindt ook onze verslaggever iets verderop in de wijk. Twee jongens van zo'n 15 jaar fietsen voorbij. De jongen achterop steekt een klapper af en daarna fietsen ze snel weg.

Het verbodsbord in Schijndel.

In Heeze hebben de kwajongens een duidelijke boodschap. Op een opgeblazen prullenbak in de Nieuwe Hoeven prijkt een 'anti-vuurwerkverbod'-sticker. Ook op andere plaatsen in de wijk zijn de stickers te vinden. Een man die zijn hond uitlaat in het parkje van de prullenbak baalt van de knallen. "Mijn hond kan er heel slecht tegen. Wat mij betreft mag er een volledig vuurwerkverbod komen." Aan de stickers te zien is het de vraag of zijn wijkgenoten zich aan zo'n verbod zouden houden. Zijn wandeling woensdagavond verloopt gelukkig wel rustig. Hij hoort alleen een aantal doffe knallen buiten het dorp.