Actievoerders blijven TU/e bezetten na 'diep teleurstellend statement'

De actievoerders die sinds dinsdagochtend een deel van de Technische Universiteit in Eindhoven bezetten, zijn voorlopig niet van plan te vertrekken. Donderdag kwam de universiteit met een statement, maar de inhoud daarvan gaat volgens de klimaatactivisten lang niet ver genoeg. Integendeel: "We voelen ons absoluut niet serieus genomen."

Al kort na de bezetting van de ruimtes op de TU/e lieten de demonstranten van actiegroep University Rebellion weten drie eisen te hebben. Ze willen dat de universiteit alle banden met de fossiele industrie verbreekt, transparant is over het geld dat binnenstroomt vanuit het bedrijfsleven én de klimaatnoodtoestand uitroept.

In het statement spreekt de universiteit inderdaad haar grote zorgen over het klimaat uit. "De opwarming van de aarde en klimaatverandering vormen een ongekende bedreiging voor onze wereld. De eerste rampzalige gevolgen zien we nu al gebeuren."

Toch is het volgens de actievoerders niet genoeg. "Het woord 'noodtoestand' of 'crisis' wordt nergens genoemd", zegt woordvoerder Bram. "Ze draaien er gewoon omheen."

Transparantie

En ook de andere eisen worden volgens hem niet ingewilligd, ook al geeft de universiteit aan in toekomstige jaarverslagen meer details op te nemen over inkomsten vanuit de industrie. "In één zinnetje gaat het over de transparantie over geld dat ze uit het bedrijfsleven ontvangen. Maar hoe ze die informatie in de toekomst gaat delen, zeggen ze nergens. Als je daar al niet transparant over kunt zijn..."

Over de samenwerking met de fossiele industrie zegt de TU/e het volgende: "De energietransitie is de grootste maatschappelijke uitdaging ooit. We kunnen het ons niet veroorloven partijen uit te sluiten die kunnen helpen duurzame oplossingen te creëren, waaronder bedrijven op gebied van fossiele brandstoffen. Onze samenwerking met die partners is al bijna volledig verschoven naar hernieuwbare energie en de laatste projecten rond fossiele brandstoffen lopen binnenkort af."

Promopraatje

Een promopraatje, vindt University Rebellion. "Zo proberen ze ons af te leiden van het probleem. Het gaat over de energietransitie, terwijl de klimaatcrisis veel groter is. En ze gaan voorbij aan het volledige ethische vraagstuk of je wel met de fossiele industrie samen moet willen werken."

"Op dit moment overheerst vooral frustratie", zucht Bram. "We hadden niet verwacht dat ze aan al onze eisen tegemoet zouden komen, maar dit is echt teleurstellend. Ze nemen ons niet serieus. Daarom blijven we in ieder geval vannacht nog op onze plek."

LEES OOK: Actievoerders bezetten groter deel TU/e: ‘We worden genegeerd’