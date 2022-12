Actievoerders bezetten groter deel TU/e: ‘We worden genegeerd’

Klimaatactivisten in de Technische Universiteit van Eindhoven hebben dinsdagochtend een tweede ruimte bezet. Na ruim twintig uur hebben ze nog niks van de leiding van de universiteit gehoord. “We blijven tot onze eisen ingewilligd zijn”, zegt Liz van der Jagt.

Dinsdagochtend zijn drie studenten druk bezig met een nieuw spandoek. Eentje voor de studieruimte die ze een uurtje later gaan innemen. En daarmee bezetten ze een tweede ruimte in het Atlas-gebouw. Een bewaker ziet het gebeuren: “Zitten ze nu ook in het andere hok, de aso’s.” Maar de activisten worden niet tegengehouden.

Van de twaalf activisten die sinds maandagochtend een vergaderruimte bezetten, hebben er vijf de nacht doorgebracht op de universiteit. Om elf uur ’s avonds was het even spannend: zouden ze eruit gehaald worden of mochten ze blijven? Ze werden genegeerd en konden de nacht gewoon doorbrengen in hun bezette vergaderruimte.

“Wij worden nog steeds genegeerd”, vertelt Liz van der Jagt. “Wij blijven tot onze eisen worden ingewilligd. Alleen een gesprek is niet genoeg. Al kiezen ze maar één van onze eisen waarmee ze zichtbaar aan de slag gaan.”

Liz en haar mede-activisten verwachten tot zeker het weekend op de TU/e te zitten. “Ik denk dat we tegen het weekend wel iets horen van de leiding van de universiteit. Ze hebben ons nu één nacht toegestaan hier, het volgende obstakel wordt het weekend. Want dan is het gebouw twee dagen gesloten. Dus voor die tijd zullen ze wel in gesprek gaan met ons.”

Eten redden

De bezetting vindt dus sinds maandagochtend halftwaalf plaats. “We hebben bewust deze ruimte gekozen. Het is middenin het gebouw, iedereen ziet het. En dit is een belangrijke meeting-ruimte, hier hangt niet voor niks het portret van Koning Willem-Alexander.”

Een week vooraf hebben de activisten, die ook studeren op de universiteit, de ruimtes verkend. “We hebben goed gekeken of er geen sloten op de deur zaten”, vertelt Van der Jagt. “En in dit gebouw zitten er eigenlijk alleen sloten op de wc-deuren.” En dus was de bezetting een eitje.

Terwijl Liz kijkt of ze de tweede ruimte ook makkelijk binnen kunnen komen, komt Thea aan met een paar vuilniszakken vol eten. “Dit eten is een of twee dagen over datum. Dat kaan we nu uitzoeken om te kijken wat nog eetbaar is”, legt Van der Jagt uit. Zo zitten er salades, sandwiches, sushi en wraps in de vuilniszakken. Op een tafel voor de bezette ruimtes kan iedereen nu gratis eten pakken. “Wel eerst ruiken of het nog goed is”, luidt het advies.

