112-nieuws: bestuurder botst tegen boom • drugs en wapens gevonden

17.04

Aan de Kaathoven in Vinkel is een automobilist uit de bocht gevlogen en tegen een boom gebotst. Daarna vloog de voorkant van de auto in brand. Twee omstanders zagen het ongeluk gebeuren en wisten de bestuurder snel uit de auto te bevrijden. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en de brandweer, waren snel aanwezig. De man was aanspreekbaar, maar is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg is afgesloten.