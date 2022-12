Vuur slaat razendsnel om zich heen bij verwoestende brand, vrouw gewond

Een huis aan de Monseigneur van Schaikstraat in Den Bosch is vrijdagmorgen door brand verwoest. De brand brak uit in het huis in de Graafsewijk en sloeg razendsnel om zich heen. De bewoonster heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht. Een poes overleefde de brand niet, een hond kreeg eveneens rook binnen en is gewond.

De brand ontstond door een kachel in de woonkamer. De vrouw was op dat moment thuis met haar kleinzoon, aldus een 112-correspondent. De jongen bleef ongedeerd. Forse schade bij naastgelegen huizen

Volgens de 112-correspondent sloegen de vlammen binnen enkele minuten huizenhoog om zich heen. Ook naastgelegen woningen liepen forse schade op. Het gaat om oudere huizen met houten balken in het plafond, waarschijnlijk heeft het vuur zich daarom snel kunnen verspreiden. De hond wordt geholpen door de brandweer, ze dienen het dier zuurstof toe. Een dierenarts is onderweg om te assisteren. Een andere kat is spoorloos. Het is niet duidelijk of dit dier de brand heeft overleefd.

Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties