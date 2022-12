Drie huizen onbewoonbaar door brand: 'Keuken kon ik al niet meer zien'

Anita en Koos staan nog te trillen. Het huis van hun buren in de Monseigneur van Schaikstraat in Den Bosch brandde vrijdagmorgen helemaal uit. Maar ook hun huis heeft forse schade. En een van hun katten is onvindbaar en dat terwijl de kat van de buren al is overleden door de brand.

Met riempjes en de kattenbak staan Anita en Koos klaar. Maar hun katten zijn nergens te vinden na de verwoestende brand bij de buren.

Anita rook vrijdagmorgen een brandlucht toen ze boven was, vertelt ze. “Ik ging meteen naar beneden, want ik dacht dat er misschien iets met mijn keuken was. Maar de keuken kon ik al niet meer zien door alle rook.”

Paniek was groot

Koos kwam meteen naar huis van zijn werk, want de paniek was groot. Anita stond helemaal te trillen. “De buren hebben gezorgd dat m’n honden eruit konden, maar ik ben een van mijn twee poezen kwijt. Dat doet me heel veel.”

Boven is de voorkant van het huis zwaar beschadigd, vertelt Anita. Maar bij de buren is de schade nog groter. Daar ontstond de brand door een kachel in de woonkamer. In no time waren de vlammen huizenhoog en was het hele huis verwoest. Een poes van de buren overleefde het niet.

112 gebeld

Whitney, die verderop in de straat woont, belde 112. “Anita was in paniek. Die konden ze niet verstaan, dus heb ik nog maar een keer gebeld. Ik zag eerst witte rook en daarna zwarte. Het ging allemaal heel snel, en de ramen knalden eruit.”

Aan de achterkant is de schade aan de drie huizen goed te zien. In het huis waar de brand ontstond is al alles pikzwart. Maar ook bij de buren is de schade groot.

Jonge katjes dood

Tamara woont aan de andere kant van het huis waar de brand ontstond. De rook heeft ook voor veel schade gezorgd. “Mijn twee jonge katjes zijn dood en m’n hondje ligt kritiek bij de dierenarts”, vertelt ze. “De aanbouw is gedeeltelijk weg en ik mag mijn huis niet meer in. Straks hoor ik waar ik de komende dagen heen kan. Ik denk een hotel of zo.”

“Voor mijn buren vind ik het zo erg. Dat zijn mijn beste vrienden. Heel zwaar dit”, gaat ze verder. “Geen idee hoe de brand ontstaan is. Maar dat is op dit moment ook niet belangrijk.”

LEES OOK: Vuur slaat razendsnel om zich heen bij verwoestende brand, vrouw gewond