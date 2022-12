112-nieuws: schoorsteenbrand in Heeze • 20e keer dronken achter stuur

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

9.15 Man voor de 20e keer dronken betrapt achter het stuur De politie in Breda heeft afgelopen nacht een dronken man van de weg geplukt. Het was de twintigste keer sinds hij zijn rijbewijs had gehaald dat hij onder invloed van alcohol rondreed. Zijn rijbewijs kon hij meteen inleveren.

6.30 Code geel door gladheid en mist Het KNMI heeft voor deze ochtend voor het hele land code geel afgegeven voor plaatselijke gladheid vanwege bevriezing van natte weggedeelten en mist. Ook kan plaatselijk zeer dichte mist ontstaan. Rijkswaterstaat heeft ook al rekening gehouden met de vorst en in het hele land gestrooid, zowel gisteravond als vannacht. Bij deze eerste landelijke strooiactie op rijkswegen dit najaar hebben medewerkers bijna 27.000 kilometer afgelegd. Ongelukken hebben zich door de gladheid voor zover bekend niet voorgedaan. De dichte mist en gladheid verdwijnen in de tweede helft van de ochtend. Strooiwagens rijden af en aan (foto: Rijkswaterstaat).

6.10 Oproep politie: 'Vier WK fijn' De politie in Oost-Brabant rekent erop dat voetballiefhebbers vandaag en morgen op een fijne manier naar de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal en Marokko kijken. Aan de politie zal het niet liggen, meldt politiechef Wilbert Paulissen. "We zijn gewend onze tolerantiegrenzen bij grote vieringen wat op te rekken en dat betekent dat we bijvoorbeeld niet optreden tegen toeterende supporters. Maar", zo meldt Paulissen, "dat betekent niet dat alles is toegestaan. Veiligheid van onze eigen mensen en andere hulpverleners heeft voorrang." Hij waarschuwt ordeverstoorders dat ze zowel op heterdaad als later kunnen worden aangehouden. Nederland speelt vanavond tegen Argentinië; Marokko neemt het morgenmiddag op tegen Portugal. Het gaat om wedstrijden in de kwartfinale van het WK voetbal in Qatar.