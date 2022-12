112-nieuws: verwarde vrouw vast na brand • 20e keer dronken achter stuur

14.30

Het tv-programma Bureau Brabant besteedt maandag aandacht aan een overval op een ouder echtpaar in Valkenswaard, afgelopen augustus. De man werd daarbij mishandeld en raakte gewond. Het echtpaar lag net in bed in hun huis aan de Grevenschutweg, toen er een ruit werd ingegooid. Even later stonden ze oog in oog met twee overvallers.