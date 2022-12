Accordeons horen bij Helmond, maar nu zijn er te weinig spelers

Ronald van Overbruggen (l) en Wilco van Laarhoven van Accordeana (Foto: Alice van der Plas) Repetitie van Accordeana voor de kerstvoorstelling (Foto: Alice van der Plas) Volgende Vorige 1/2 Ronald van Overbruggen (l) en Wilco van Laarhoven van Accordeana (Foto: Alice van der Plas)

Van dansorkesten en kermissen tot de nationale radio en het conservatorium. De Helmondse accordeonmuziek was in de jaren 50 en 60 overal te horen. Maar liefst drie orkesten telde de stad. Beroemde accordeonisten kwamen uit het Helmondse. Maar nu is er nog maar één orkest over. Accordeana, met 17 accordeonisten, is naarstig op zoek naar nieuw bloed.

“Als we concerten geven, zeggen mensen vaak: Goh, dat dat zo mooi klinkt op de accordeon”, zegt dirigent Ronald van Overbruggen. Hij was zelf leerling van de beroemde Arie Willems. “Een geweldige muzikant, die ervoor zorgde dat de accordeon werd erkend op het conservatorium als volwaardig instrument. Net zoals de viool.” Van Overbruggen nam het stokje van Willems over en gaf zelf ook les op het conservatorium. De stad Helmond bracht ook Addy Kleijngeld voort, die tot grote hoogte steeg op het commerciële vlak. “Ik denk dat er geen Nederlandstalig liedje uit de jaren 50 of 60 is waar Addy niet aan heeft meegewerkt”, zegt Ronald. Zo staat Addy bekend als de ontdekker van Heintje. “Ik denk dat het volkse van de accordeon heel mooi paste bij Helmond.”

"Zodra kinderen een goed niveau bereiken, gaan ze studeren en houden ze ermee op."

De dirigent van Accordeana is donderdagavond druk bezig op het podium van de Bethlehemkerk in Helmond. Het is de laatste technische doorloop voor de nieuwe kerstvoorstelling van Accordeana op vrijdag- en zaterdagavond. De hele kerk wordt met videoprojecties en licht in kerstsfeer gebracht. “We werken ook samen met een koor”, zegt voorzitter Wilco van Laarhoven. “We nemen het publiek echt mee in een mooi verhaal.” De kwaliteit van de accordeonisten bij Accordeana is hoog. Je kan niet als beginner bij het orkest komen. En daar zit het probleem. “Er wordt in Helmond wel accordeonles gegeven”, zegt Wilco. “Maar zodra kinderen een goed niveau bereiken, gaan ze vaak weg om te studeren en houden ze ermee op.” Dus de Helmondse accordeonmuziek is nog steeds van hoge kwaliteit, alleen zijn er te weinig mensen die het muziekinstrument bespelen. "De hobo en de klarinet hebben overigens hetzelfde probleem."

"We promoten de accordeon op scholen, dan vinden kinderen het toch best cool."

De heren geven grif toe dat de gemiddelde leeftijd van de muzikanten bij Accordeana ook misschien een beetje afschrikt. “We zijn niet op zoek naar jonge kinderen. Als ze willen spelen, natuurlijk heel graag, maar ze zullen zich wellicht minder op hun gemak voelen als iedereen boven de 40 is”, zegt Wilco. “Eigenlijk hopen we dat er nieuwe mensen in Helmond komen wonen, die graag willen spelen. Helmond is aan het groeien met nieuwe wijken, zoals Brandevoort en Suytkade. We hopen dat daar mensen komen wonen die accordeon spelen.” Het oubollige is er echt wel af, vinden Wilco en Ronald. “We promoten de accordeon regelmatig op scholen, dan vinden kinderen het toch best cool,” zegt Wilco. “Onze kerstvoorstelling gaat verder dan alleen maar zitten en spelen. We hopen dat mensen het idee krijgen dat dit echt iets bijzonders is. We willen iedereen in een warme muzikale deken hullen met onze muziek.” Ronald: "Stille Nacht is een heel makkelijk liedje om te spelen, maar om het echt mooi te laten klinken, dat is een stuk moeilijker."