Treinverkeer van en naar Eindhoven in de war door systeemstoring

Door een systeemstoring lag het treinverkeer van en naar Eindhoven Centraal vrijdagochtend een klein half uur plat. De verkeersleiding kon rond kwart over tien niet meer zien waar de treinen reden. Daarom moesten machinisten naar het dichtstbijzijnde station rijden.

Om tien over half elf was de storing weer opgelost. Volgens een NS-woordvoerder duurt het even voor alle treinen weer normaal rijden, maar zijn er geen problemen meer. Wel kan er nog wat vertraging zijn.