Zes man met drugs opgepakt en 26.000 euro aan boetes bij grote controle

Bij een grote verkeerscontrole, donderdagavond op de snelweg A58 bij Wouwse Plantage, zijn zes mensen aangehouden. De meesten zaten onder invloed van drugs achter het stuur. Ook werden zeven auto’s in beslag genomen. De belastingdienst inde bijna 26.000 euro aan openstaande bedragen.

Tot de arrestanten behoorde een man van 31 uit Roosendaal, omdat hij ruim 50 gram softdrugs bij zich had. Vijf andere bestuurders werden van de weg gehaald, omdat uit een speekseltest was gebleken dat ze vermoedelijk onder invloed van drugs achter het stuur zaten.

Politiemensen schreven verder bekeuringen uit voor het rijden zonder goede verlichting (1), het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs (2) en het niet kunnen tonen van een kentekenbewijs (1).

Vaker zonder rijbewijs

Vier automobilisten bleken achter het stuur te zitten, terwijl ze niet (meer) in het bezit waren van een geldig rijbewijs. Ook zij krijgen hiervoor een proces-verbaal. In één geval ging het om iemand die al vaker betrapt is op het rijden zonder geldig rijbewijs. De wagen van deze automobilist is direct in beslag genomen, net als een spookvoertuig. Dit is een auto die niet geregistreerd staat op naam van een persoon of een bedrijf.

Medewerkers van de Belastingdienst legden beslag op in totaal vijf auto’s. De Belastingdienst doet dit als er nog openstaande belastingschulden zijn. Verschillende andere automobilisten wisten dit te voorkomen: in totaal inde de Belastingdienst bijna 26.000 euro aan openstaande bedragen.

Fouten met kenteken

Medewerkers van de fiscus betrapten verder mensen op rijden met een geschorst kenteken (2), het rijden zonder handelaarskenteken (1) en het misbruik maken van een handelaarskenteken (1). Vier chauffeurs liepen tegen de lamp wegens het rijden in een buitenlands voertuig zonder bpm (belasting op personenauto’s en motorrijwielen). Dat laatste betekent dat iemand in Nederland woont en ingeschreven staat, maar nog in een auto met een buitenlands kenteken rijdt.

De politie hield de controle met instanties waar ze vaker mee samenwerkt: de belastingdienst, de gemeenten Halderberge en Roosendaal, de Koninklijke Marechaussee en Rijkswaterstaat. Alle auto’s en inzittenden werden op het terrein van Rijkswaterstaat aan de Plantagebaan onder de loep genomen.