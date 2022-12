Onterecht gebiedsverbod: burgemeester moet schadevergoeding betalen

Jongerenwerker Hassan Lammou uit Breda is eind 2020 ten onrechte een gebiedsverbod opgelegd. Dat heeft de bestuursrechter van de rechtbank in Breda bepaald. Burgemeester Depla is daardoor veroordeeld tot het betalen van een schadeclaim van duizend euro. Ook moet hij de advocaatkosten van de jongerenwerker betalen.

In het opgelegde gebiedsverbod stonden volgens BN DeStem onterechte beschuldigingen. De krant had inzage in een vertrouwelijke rapportage van de politie aan de burgemeester. Zo zou Lammou een rol hebben gespeeld bij vuurwerkrellen tijdens de jaarwisseling 2019-2020 in de Bredase wijk Hoge Vucht. Politieonderzoek wees echter het tegendeel uit.

Het gebiedsverbod van enkele dagen werd in 2020 door de rechter vernietigd. De burgemeester moet de jongerenwerker nu duizend euro schadevergoeding plus advocatenkosten betalen. De eis was zesduizend euro. Burgemeester Depla zegt de uitspraak te bestuderen.

Tegen jongerenwerker loopt nog een strafzaak over een mogelijke subsidiefraude. Het is onduidelijk of deze strafzaak wordt doorgezet.

