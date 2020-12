Van fraude verdachte jongerenwerker was bekend gezicht: 'Inspiratiebron en rolmodel voor jongeren'

Hassan L. (foto: archief). vergroot

De man die dinsdag is aangehouden omdat hij tienduizenden euro's zou hebben verduisterd, is een bekend gezicht in Breda. Hassan L. was oprichter van meerdere voetbalclubs, hij was politiek actief voor de PvdA en als jongerenwerker werd hij een 'inspiratiebron voor jongeren' genoemd.

Het verduisterde geld was subsidie voor het jongerenwerk en een sportclub. De 36-jarige L. werd samen met een kompaan van 34 door de politie opgepakt. Ze worden verdacht van oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte.

Onderzoek

Het portret van L. staat nog steeds prominent op de website van Surplus, een organisatie voor jongerenwerk in Breda. Surplus bevestigt desgevraagd dat Hassan bij hen werkzaam is. Maar of het gestolen geld eigenlijk voor Surplus bestemd was, dat wordt nog onderzocht. Naast Surplus werkte L. ook bij de Stichting Marokkaanse Jongeren in Breda.

Het is onduidelijk van welke sportclub de twee subsidiegeld verduisterd hebben. L. was de oprichter van onder andere VV Barca en SC Hoge Vucht. Beide clubs haalden meerdere malen het nieuws na geweldsincidenten, maar bestaan ook allebei niet meer. Ook de club PCP die hij begin dit jaar startte is inmiddels ter ziele.

'Inspiratiebron en rolmodel '

Opvallend is dat L. al jarenlang geroemd wordt in kranten en tijdschriften. 'Een inspiratiebron voor veel jongeren' werd hij genoemd vanwege zijn inzet als jongerenwerker. "Hassan heeft van huis uit meegekregen dat je iets moet doen voor een ander die het moeilijk heeft", schreef BN DeStem in 2017. "Ik heb het geluk gehad dat ik uit een gezin kom waarin dat erg gestimuleerd werd", vertelde hij toen tegen die krant die hem in februari van dit jaar nog 'een rolmodel in de wijk Hoge Vucht' noemde.

Hassan L. was ook politiek actief: op zijn Facebookpagina is hij te zien in een bodywarmer van de Partij van de Arbeid. "Ik ga voor een sterker, socialer en eerlijker Breda. Waarbij we de mensen aan de onderkant van de samenleving moeten ondersteunen en niet moeten vergeten, wat er wel gebeurd is de afgelopen 4 jaar", zo schreef hij destijds.

Politie en justitie doen verder onderzoek naar de fraude.

