Patrick is in Qatar voor Oranje: 'Wij krijgen die Argentijnen wel stil'

Patrick Sneller uit Breda is met een groep Nederlanders in Qatar. Hij volgt Oranje op de voet en kan niet wachten op de kwartfinale van het WK, tegen Argentinië. "Wij zijn hier veruit in de minderheid. 60.000 Argentijnen tegen 1000 Nederlanders. Maar ze gaan ons horen, de hele wedstrijd. En wij krijgen ze wel stil." Het zou Oranje zomaar eens aan de overwinning kunnen helpen, hoopt hij. "Dan is dit de laatste interland van Messi."

Liam Toll Geschreven door

Patrick is behoorlijk gespannen, voor de wedstrijd tegen Argentinië. Want Messi is dan wel bezig aan zijn laatste toernooi, dat betekent helemaal niet dat hij al is uitgespeeld. Toch is Patrick overtuigd van de overwinning van Oranje. De ploeg van Louis van Gaal kan winnen, denkt hij, omdat ze groeien in het toernooi. Elke wedstrijd wordt een beetje beter, vindt de Bredanaar. "De groepsfase liep nog niet zo lekker. Daarom was ik al erg nerveus voor de wedstrijd tegen de VS die daarna kwam. Maar er zat vooruitgang in. Niet alles was goed, maar je zag wel patroon in het spel komen."

"Ik bekijk het wedstrijd voor wedstrijd."