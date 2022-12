Hanke kijkt Oranje tussen de Argentijnen: 'Iedereen is hier bloedfanatiek'

Al 12 jaar woont Hanke Driessen uit Den Bosch in Argentinië. En hoewel ze inmiddels stapelverliefd is op haar nieuwe thuisland, zit ze vrijdag 'gewoon' in een oranje shirt voor de buis voor de grote WK-clash. "Het zijn hier zware dagen voor iemand uit Nederland."

Maar komende vrijdag zal om vier uur 's middags lokale tijd de spanning te snijden zijn in het normaal zo gezellige gezinnetje. Dan nemen 'onze' mannen het in Qatar op tegen Messi en co, voor een plekje in de halve finale. "We kijken gewoon thuis", lacht Hanke. "Daar zijn zo min mogelijk Argentijnen."

Blauwwit. Dat is al wekenlang het straatbeeld in Necochea, de Argentijnse kustplaats waar Hanke in 2010 naartoe vertrok. Voor haar grote liefde Franco, met wie ze twee dochters kreeg.

Want het is even doorbijten, als enige Nederlandse in de wijde omtrek. "Iedereen is hier zó fanatiek. Alles is versierd en zelfs bij de gymles van mijn dochters loopt iedereen in blauwwitte shirts."

Al ziet ze er vooral de humor van in. "Ik zit in een hardloopgroepje. Die vragen telkens of ik nog een beetje vertrouwen heb in de wedstrijd. Én ze vinden dat ik na 12 jaar onderhand voor Argentinië moet zijn. Bij de laatste training heb ik daarom maar een oranje outfit aangetrokken. Een beetje plagen."