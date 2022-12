Ontucht met jongetje van 5 en kinderporno: verpleegkundige (56) vervolgd

Een 56-jarige man die bij een medisch kinderdagverblijf in Waalre werkte, wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor ontucht en het bezit van kinderporno. Hij zou op het kinderdagverblijf ontucht hebben gepleegd met een 5-jarig jongetje.

De zaak kwam volgens het OM aan het rollen na een melding van een vader over zijn zoontje van 5. De verdachte werd in mei op non-actief gesteld door de instelling waar hij werkte, Villa ExpertCare. Er waren toen twee meldingen over misbruik binnengekomen. Villa ExpertCare vangt kinderen op die chronisch ziek zijn of veel zorg nodig hebben.

Negen andere meldingen

In juni werd bekend dat de man was aangehouden door de politie. In de loop van het onderzoek volgden nog negen andere aangiften en meldingen. Maar het OM vond geen aanwijzingen van strafbare feiten wat betreft die aangiften en meldingen.

Kinderporno

Tijdens het onderzoek is ook het huis van de verdachte doorzocht. Tijdens die doorzoeking vond de politie gegevensdragers met kinderporno erop.

Het gaat hierbij niet om kinderen van het kinderdagverblijf, meldt het OM. De beelden zijn ook niet door de verdachte zelf gemaakt.

