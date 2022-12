Cocaïne, softdrugs en wapens gevonden bij drugsactie

De politie heeft een kilo cocaïne, twintig kilo softdrugs, een vuurwapen en twee stroomstootwapens gevonden bij een actie tegen drugscriminaliteit in de Meierij. Een 22-jarige man uit Sint-Oedenrode is aangehouden.

In een onderzoek van de politie naar handel in verdovende middelen kwamen meerdere verdachte locaties en mensen in beeld. Donderdag zijn deze locaties doorzocht. Daar werd volgens de politie 'een behoorlijke' hoeveelheid drugs gevonden.

In Sint-Michielsgestel vond de politie vijftien kilo softdrugs in een loods. Daarnaast zijn meerdere gegevensdragers en voertuigen in beslag genomen voor verder onderzoek.

De man uit Sint-Oedenrode werd aangehouden, omdat hij rondliep met een kilo cocaïne, softdrugs en een vuurwapen. In zijn huis vond de politie softdrugs, geld en twee stroomstootwapens.