Drugs- en wapendealer was ‘van alle markten thuis’

Een 36-jarige man die in maart thuis werd opgepakt in Eindhoven wordt verdacht van drugs- en wapenhandel. Justitie wil dat de man zes jaar achter de tralies verdwijnt.

De man kwam als verdachte naar voren in een onderzoek naar de handel in drugs. Met een PGP-telefoon als belangrijkste communicatiemiddel was hij zeer actief op de markt.

Zware criminaliteit

De officier van justitie eiste vrijdus dus een jarenlange celstraf tegen de man. “Ik kan niet anders dan tot de conclusie komen dat hij een forse betrokkenheid had bij de georganiseerde en zware criminaliteit”.

De Eindhovenaar is volgens justitie van alle markten thuis en kon naar eigen zeggen goede kwaliteit leveren. Tijdens het uitvoerige onderzoek kwam een beeld naar voren van iemand die nagenoeg op dagelijkse basis bezig was met de handel in verschillende harddrugs.

Wapenhandel

De man zou zich ook met de handel in wapens hebben beziggehouden. Er zijn meerdere PGP-berichten waarin onder meer werd gesproken over mitrailleur, 9mm en demper. De uitspraak in de zaak is over twee weken.