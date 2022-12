Rapper Boechi op straat doodgeschoten in Curaçao

De Tilburgse rapper Boechi is donderdagnacht doodgeschoten op Curaçao. Dat melden bronnen op het eiland aan De Telegraaf. De echte naam van de rapper is Ruchendell Windster.

Hij zou volgens De Telegraaf zijn doodgeschoten na een hoog opgelopen ruzie. Dat gebeurde op de Rooseveltweg in de hoofdstad Willemstad. Waarom er ruzie ontstond, is niet duidelijk.

Op beelden is volgens de krant te zien dat Boechi op straat lag, achter een auto bij een foodtruck. Ook roept iemand huilend de naam van de rapper. Het is niet duidelijk of er meerdere mensen bij betrokken waren. De rapper werd volgens de bronnen in zijn borst geschoten.

Op social media stromen de condoleances binnen. "Wij hadden mooie herinneringen. Ik heb genoten van jou als artiest", schrijft iemand. "De enige anti artiest waar ik elke dag naar luisterde. Je was belachelijk goed", schrijft iemand anders onder een post van de rapper op Instagram.

Vlogs over gezin

Boechi bracht sinds 2020 muziek uit en had veel fans in de Antilliaanse muziekscene. Hij trad meerdere keren op in Nederland en zou eind deze maand met meerdere artiesten optreden in Willemstad.

De Tilburger plaatste op YouTube regelmatig vlogs over het leven van zijn gezin. Een maand geleden maakte de rapper in een van die vlogs bekend dat zijn vrouw in verwachting is van hun vierde kind.