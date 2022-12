Dode na steekpartij in huis in Asten

In een huis aan de Klaproosstraat in Asten is vrijdagnacht iemand overleden na een steekpartij. Er is een verdachte aangehouden. Wat de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is, is onduidelijk.

De politie heeft de identiteit van het slachtoffer nog niet bekendgemaakt. De eerste melding van de steekpartij kwam vrijdagnacht kort na halfeen binnen. Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te verlenen. "Wij doen onderzoek naar de feiten en omstandigheden van het steekincident", laat de politie weten.