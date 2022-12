Zoon (24) aangehouden voor het doodsteken van zijn moeder

Een 43-jarige vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag in haar huis aan de Klaproosstraat in Asten overleden na een steekpartij. Haar 24-jarige zoon uit Deurne is aangehouden. De politie verhoort hem zaterdag.

De eerste melding van de steekpartij kwam vrijdagnacht vlak na halfeen binnen. Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te verlenen. Dit mocht niet baten. De politie ging na een melding naar het huis van de vrouw. Daar troffen ze de overleden bewoonster aan. Haar zoon was op dat moment ook in het huis. Hij is direct aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Hommeles

Forensisch specialisten van de politie doen deze zaterdagochtend onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Een politiebusje staat voor de deur, afzetlinten hangen rondom het huis. Buurtbewoners stellen dat er wel vaker politie voor de deur stond bij de vrouw, vooral voor de zoon die nu zou zijn aangehouden. "Het was weleens hommeles", zegt een van hen. Volgens een ander had de vrouw vier kinderen van wie er twee nog thuis woonden. Bloemen

Rond het middaguur liggen twee bossen bloemen bij het huis. Een 57-jarige buurtbewoonster legt ze neer. Zij is in tranen. "Ik kende haar goed. Ze was zo'n lieve vrouw. Ze stond altijd voor iedereen klaar."

Foto: Raymond Merkx.

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision.