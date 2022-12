Nutteloze paaltjes verpesten fietsplezier: 'Wie verzint dit in godsnaam?'

Het fietsplezier in Brabant wordt soms flink verpest door nutteloze paaltjes op het fietspad. Op veel plekken staan de paaltjes te dicht bij elkaar om met fietstassen door te kunnen. Of een fietspad wordt onderbroken door poortjes waar fietsers doorheen moeten slalommen. Erg onhandig, vinden meerdere Brabanders.

"Hij fietste vroeger fanatiek, maar dit lukte niet meer. Nu rijdt hij op een driewieler om toch naar buiten te kunnen", legt ze uit. "Laatst heeft iemand zijn fiets over van die hekjes moeten tillen. Dat is te gek voor woorden en ook zonde van de fiets."

"Met mijn fietstassen kan ik er gewoon niet doorheen", zegt Annie Mallens. Ze fietst veel in de omgeving van Eersel en neemt regelmatig een omweg om paaltjes en poortjes te vermijden. Voor haar man is fietsen in de buurt nog moeilijker.

Ze begrijpt wel dat de hekjes en paaltjes bedoeld zijn voor de veiligheid. Mallens: "Hier fietsen veel scholieren en die moeten niet zomaar de grote weg op schieten. Maar die jongeren kunnen razendsnel door deze hekjes, dus voor hen maakt het geen verschil."

Ondertussen hebben de oudere inwoners last van de fietshekjes. "Ik hoor van meer mensen dat ze omfietsen. Het maakt op pad gaan met de fiets echt minder leuk. Een enkel paaltje op zo'n plek zou genoeg moeten zijn."

Niet alle paaltjes zijn overbodig. Soms hebben ze en duidelijke functie om wegrichtingen te splitsen of de toegang voor auto's te belemmeren. Maar volgens de Fietsersbond in Den Bosch is in die gemeente ongeveer de helft van de paaltjes overbodig. Jeanne van den Boom heeft daar ervaring mee. Ze fietst vaak in de buurt van Den Bosch en komt er veel paaltjes tegen.

Van den Boom: "Het is een grote ellende met die dingen. Dan staat er eentje een beetje in de berm, de ander op het fietspad. Voor auto's is het misschien logisch, maar voor fietsers is het echt onhandig. Je ziet het zo over het hoofd."